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Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой" войны. Посол Украины отреагировал

Новина українською →
Ватикан, Среда 24 августа 2022 22:28
Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой" войны. Посол Украины отреагировал Фото: Папа Римский Франциск и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш (twitter.com/AndriiYurash)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск в своей речи заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина якобы является "невинной жертвой" войны. Такая риторика приравнивает агрессора к потерпевшему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ватикане Андрея Юраша в Twitter.

"Нельзя говорить одними категориями об агрессоре и потерпевшем, о насильнике и жертве. Как можно было назвать идеолога российского империализма невинной жертвой?", - подчеркнул Юраш.

Он добавил, что Дугину убили россияне с целью сделать из нее мученицу и "поднять ее на щит войны".

Стоит заметить, что Дарья Дугина - российская журналистка, которая работала на пропагандистские ресурсы Кремля, в том числе телеканалы "Царьград", "Звезда" и RT. Она - дочь известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Его книги запрещены в Украине, он считается одним из идеологов "русского мира".

Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

После этого Россия начала обвинять отдельный отряд специального назначения "Азов" в совершении убийства Дугиной.

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