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Ватикан роз'яснив значення заяв Папи Римського про війну в Україні

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Головна мета Папи Римського і його підлеглих – закликати всіх людей доброї волі до солідарності й зусиль по відновленню миру. А його висловлювання не варто розглядати, як політичні заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.

У комюніке також говориться, що слова Папи Римського про те, що вбита російська журналістка Дарина Дугіна – безневинна жертва війни, слід розглядати як голос, піднятий на захист людського життя і пов'язаних з нею цінностей, а не як політичну позицію.

"Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, то втручання Святішого Отця Франциска ясні і недвозначні в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безглуздої, огидної і блюзнірської", - наголошується в заяві.

Раніше Папа Римський Франциск у своїй промові заявив, що російська журналістка і пропагандистка Дар'я Дугіна нібито є "невинною жертвою" війни. На думку посла України у Ватикані, така риторика прирівнює агресора до потерпілого.

Нагадаємо, 21 серпня в Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дарина.

Після цього Росія почала звинувачувати окремий загін спеціального призначення "Азов" у скоєнні вбивства Дугіної.

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