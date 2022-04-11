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Ватикан рассматривает возможность встречи Франциска с патриархом Кириллом, - Reuters

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Понедельник 11 апреля 2022 21:41
Ватикан рассматривает возможность встречи Франциска с патриархом Кириллом, - Reuters Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ватикан рассматривает возможность поездки Папы Франциска в Ливан в июне. Он сможет встретиться в Иерусалиме с патриархом Кириллом, который выступил с поддержкой войны России против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это будет их вторая встреча. Первая же состоялась еще на Кубе в 2016 году и стала первой встречей папы и лидера русской православной церкви со времен Великого раскола, который произошел в 1054 году.

Добавим, что патриарх Кирилл благословил вторжение России на территорию Украины.

Как отмечают источники издания, 85-летний Папа должен посетить Ливан 12-13 июня. Уже 14 июня он прилетит в Иорданию и оттуда вертолетом отправится в Иерусалим на встречу с Кириллом.

Один из источников заявил, что поездка уже решена, однако другой же отметил, что это лишь один из возможных вариантов.

Напомним, что Франциск недавно призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию в военных действиях.

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