Ватикан рассматривает возможность встречи Франциска с патриархом Кириллом, - Reuters
Ватикан рассматривает возможность поездки Папы Франциска в Ливан в июне. Он сможет встретиться в Иерусалиме с патриархом Кириллом, который выступил с поддержкой войны России против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это будет их вторая встреча. Первая же состоялась еще на Кубе в 2016 году и стала первой встречей папы и лидера русской православной церкви со времен Великого раскола, который произошел в 1054 году.
Добавим, что патриарх Кирилл благословил вторжение России на территорию Украины.
Как отмечают источники издания, 85-летний Папа должен посетить Ливан 12-13 июня. Уже 14 июня он прилетит в Иорданию и оттуда вертолетом отправится в Иерусалим на встречу с Кириллом.
Один из источников заявил, что поездка уже решена, однако другой же отметил, что это лишь один из возможных вариантов.
Напомним, что Франциск недавно призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию в военных действиях.
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