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Папа Римский призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию

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Ватикан, Воскресенье 10 апреля 2022 13:40
Папа Римский призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию в военных действиях. Он также призвал Киев и Москву достичь мира в переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Положите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перевооружиться и возобновить боевые действия, а для того, чтобы достичь мира путем реальных переговоров", - сказал понтифик в конце службы Вербного воскресенья для десятков тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане.

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