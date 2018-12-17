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Епифаний рассказал о статусе Онуфрия и Московского патриархата после Собора

Новости » Политика    17.12.2018 - 10:49
Епифаний рассказал о статусе Онуфрия и Московского патриархата после Собора
Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Приходы Московского патриархата теперь считаются частью РПЦ

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора с канонической точки зрения будет митрополитом Русской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предстоятеля Православной церкви Украины Епифания ТСН.

Епифаний напомнил, что ранее Вселенский патриарх Варфоломей в письме Онуфрию предупреждал, что после собора титул митрополита Киевского и всея Украины получит предстоятель Православной церкви Украины.

"Соответственно не может существовать двух митрополитов Киевских. Согласно этому, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", - отметил Епифаний.

Он также подчеркнул, что приходы Московского патриархата находятся в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию. Епифаний также в очередной раз выступил с призывом к иерархам УПЦ МП войти в автокефальную церковь.

Напомним, ранее архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Накануне Епифаний в очередной раз подтвердил готовность принять иерархов УПЦ МП в новую церковь.

 

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