Ватикан оприлюднив заповіт Франциска

В заповіті Франциска від 29 червня 2022 року вказується місце його майбутнього поховання - в базиліці Святої Марії Великої. Також зазначається, що на могилі має бути лише надпис ім'я 266-го Папи Римського: "Франциск" (Franciscus).

Нижче наведено повний текст документа, який оприлюднив новинний інформаційний портал Ватикану:

"В ім'я Пресвятої Трійці. Амінь.

Відчуваючи наближення сутінків мого земного життя і з твердою надією на вічне життя, я хочу викласти свої останні побажання виключно щодо місця мого поховання.

Протягом усього мого життя, і під час мого служіння священиком і єпископом, я завжди довіряв себе Матері нашого Господа, Пресвятій Діві Марії. З цієї причини я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали - в очікуванні дня Воскресіння - в папській базиліці Святої Марії Великої.

Бажаю, щоб моя остання земна дорога закінчилася саме в цьому стародавньому Марійському санктуарії, де я завжди зупинявся б на молитві на початку і наприкінці кожної Апостольської подорожі, з вірою довіряючи свої наміри Непорочній Матері та дякуючи за Її ніжну та материнську опіку.

Я прошу підготувати мою гробницю в поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла (каплицею Salus Populi Romani) і каплицею Сфорца базиліки, як показано на плані, що додається.

Могила повинна бути в землі; простий, без особливого орнаменту, з лише написом: Franciscus.

Витрати на підготовку поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником, щодо якої я домовився про передачу до папської базиліки Святої Марії Великої. Я дав необхідні вказівки щодо цього кардиналу Роландасу Макрікасу, надзвичайному комісару Ліберійської базиліки.

Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами.

Санта Марта, 29 червня 2022 р. Франциск".

Смерть Папи Римського Франциска

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Йому було 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та займав цю посаду з 13 березня 2013 року.

Вчора також у ЗМІ з'явилася інформація, що Франциск помер через крововилив у мозок. Вже ввечері у Ватикані оприлюднили офіційну версію смерті Франциска, та розповіли, що Папа Римський помер через інсульт, за яким послідувала кома і був незворотний кардіоциркуляторний колапс (стан, коли серце і кровоносні судини повністю перестають працювати, і відновити їхню роботу вже неможливо).

Додамо, президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть Папи Римського. Глава держави висловив співчуття через смерть понтифіка, та зазначив, що Франциск завжди молився за мир України та українців.

Детальніше про те, як світ відреагував на смерть Папи Римського, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що похоронна церемонія понтифіка зазвичай проходить на 4-7 день після смерті.

Після прощання мають відбутися вибори нового Папи Римського, які розпочинаються не раніше ніж на 15-й і не пізніше ніж на 20-й день після смерті понтифіка. Кардинали з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років (наразі їх 120 осіб), збираються на Конклав у Ватикані.

Також ми писали про те, що казав Папа Римський про Україну та російського диктатора Путіна, які найгучніші заяви робив Франциск.