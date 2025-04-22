Ватикан обнародовал завещание Франциска

В завещании Франциска от 29 июня 2022 года указывается место его будущего захоронения - в базилике Святой Марии Великой. Также отмечается, что на могиле должна быть только надпись имени 266-го Папы Римского: "Франциск" (Franciscus).

Ниже приведен полный текст документа, который обнародовал новостной информационный портал Ватикана:

"Во имя Пресвятой Троицы. Аминь.

Чувствуя приближение сумерек моей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь, я хочу изложить свои последние пожелания исключительно о месте моего захоронения.

На протяжении всей моей жизни, и во время моего служения священником и епископом, я всегда доверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. По этой причине я прошу, чтобы мои бренные останки покоились - в ожидании дня Воскресения - в папской базилике Святой Марии Великой.

Желаю, чтобы мой последний земной путь закончился именно в этом древнем Марийском санктуарии, где я всегда останавливался бы на молитве в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, с верой доверяя свои намерения Непорочной Матери и благодаря за Ее нежную и материнскую опеку.

Я прошу подготовить мою гробницу в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла (часовней Salus Populi Romani) и часовней Сфорца базилики, как показано на прилагаемом плане.

Могила должна быть в земле; простой, без особого орнамента, с лишь надписью: Franciscus.

Расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной благотворителем, о которой я договорился о передаче в папскую базилику Святой Марии Великой. Я дал необходимые указания по этому поводу кардиналу Роландасу Макрикасу, чрезвычайному комиссару Либерийской базилики.

Пусть Господь дарует достойную награду всем тем, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которые обозначили последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами.

Санта Марта, 29 июня 2022 г. Франциск".

Смерть Папы Римского Франциска

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Ему было 88 лет. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал эту должность с 13 марта 2013 года.

Вчера также в СМИ появилась информация, что Франциск умер из-за кровоизлияния в мозг. Уже вечером в Ватикане обнародовали официальную версию смерти Франциска, и рассказали, что Папа Римский умер из-за инсульта, за которым последовала кома и был необратимый кардиоциркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносные сосуды полностью перестают работать, и восстановить их работу уже невозможно).

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского. Глава государства выразил соболезнования из-за смерти понтифика, и отметил, что Франциск всегда молился за мир Украины и украинцев.

Подробнее о том, как мир отреагировал на смерть Папы Римского, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также напомним, что похоронная церемония понтифика обычно проходит на 4-7 день после смерти.

После прощания должны состояться выборы нового Папы Римского, которые начинаются не ранее чем на 15-й и не позднее чем на 20-й день после смерти понтифика. Кардиналы со всего мира, которым еще не исполнилось 80 лет (сейчас их 120 человек), собираются на Конклав в Ватикане.

Также мы писали о том, что говорил Папа Римский об Украине и российском диктаторе Путине, какие самые громкие заявления делал Франциск.