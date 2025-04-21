ЗМІ дізналися ймовірну причину смерті Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер через крововилив у мозку, повідомили лікарі. Ймовірною причиною смерті став інсульт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

Папа Римський Франциск, духовний лідер католицької церкви, помер мирно, підтвердили лікарі римської лікарні Джемеллі, де він перебував на лікуванні.

За словами медиків, смерть стала наслідком серйозних проблем крововиливу з мозком, і наразі вивчається можливість того, що причиною став інсульт.

Медики наголошують на відсутності зв'язку між цією смертю і попередніми респіраторними проблемами, які призвели до госпіталізації Папи Франциска в лютому цього року.

У той час його стан був пов'язаний з інфекцією дихальних шляхів, але, за словами, це не має очевидного впливу на подальший розвиток подій.