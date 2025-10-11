Українцям в окупації заборонили дивитися неросійське ТБ: що видумали на цей раз

Видання прикріпило скриншот відповідного "указу" ватажка проросійських терористів з терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.

В "указі" окупаційна адміністрація з 10 жовтня 2025 року заборонила мешканцям ТОТ Донеччини використовувати, продавати та встановлювати супутникову техніку, яка може транслювати телеканали, не "затверджені" окупантами.

Фото: "Вільне радіо"

Під заборону на встановлення також потрапило супутникове обладнання, яке не надає послуги супутникового зв'язку. Власників таких комплексів примушують демонтувати їх під загрозою покарання.

Зазначається, що термін демонтажу - до 30 листопада 2025 року. При цьому про саме покарання уточнень немає. Зате є вказівка усім гауляйтерам тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини провести "роз’яснювальну роботу" серед місцевих мешканців та змусити останніх "укласти договори" на транслювання виключно російських телеканалів.