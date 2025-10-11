RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украинцам в оккупации запретили смотреть нероссийское ТВ: что выдумали на этот раз

Иллюстративное фото: террористы из "ДНР" запретили спутниковые каналы не из РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На временно оккупированной части Донецкой области оккупационная администрация запретила устанавливать спутниковые тарелки, которые могут транслировать телеканала вне списка "утвержденных" оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Издание прикрепило скриншот соответствующего "указа" главаря пророссийских террористов из террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.

В "указе" оккупационная администрация с 10 октября 2025 года запретила жителям ВОТ Донетчины использовать, продавать и устанавливать спутниковую технику, которая может транслировать телеканалы, не "утвержденные" оккупантами.

Фото: "Свободное радио"

Под запрет на установку также попало спутниковое оборудование, которое не предоставляет услуги спутниковой связи. Владельцев таких комплексов заставляют демонтировать их под угрозой наказания.

Отмечается, что срок демонтажа - до 30 ноября 2025 года. При этом о самом наказании уточнений нет. Зато есть указание всем гауляйтерам временно оккупированных населенных пунктов Донетчины провести "разъяснительную работу" среди местных жителей и заставить последних "заключить договоры" на трансляцию исключительно российских телеканалов.

Между тем недавно главарь так называемой "ДНР" Пушилин получил новое подозрение от украинских правоохранителей. Он приказал вывезти из порта в Мариуполе металл стоимостью более 700 млн гривен - фактически, он его украл.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРДонецкая область