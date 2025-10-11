Украинцам в оккупации запретили смотреть нероссийское ТВ: что выдумали на этот раз

На временно оккупированной части Донецкой области оккупационная администрация запретила устанавливать спутниковые тарелки, которые могут транслировать телеканала вне списка "утвержденных" оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".
Издание прикрепило скриншот соответствующего "указа" главаря пророссийских террористов из террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.
В "указе" оккупационная администрация с 10 октября 2025 года запретила жителям ВОТ Донетчины использовать, продавать и устанавливать спутниковую технику, которая может транслировать телеканалы, не "утвержденные" оккупантами.
Под запрет на установку также попало спутниковое оборудование, которое не предоставляет услуги спутниковой связи. Владельцев таких комплексов заставляют демонтировать их под угрозой наказания.
Отмечается, что срок демонтажа - до 30 ноября 2025 года. При этом о самом наказании уточнений нет. Зато есть указание всем гауляйтерам временно оккупированных населенных пунктов Донетчины провести "разъяснительную работу" среди местных жителей и заставить последних "заключить договоры" на трансляцию исключительно российских телеканалов.
Между тем недавно главарь так называемой "ДНР" Пушилин получил новое подозрение от украинских правоохранителей. Он приказал вывезти из порта в Мариуполе металл стоимостью более 700 млн гривен - фактически, он его украл.