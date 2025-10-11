Украинцам в оккупации запретили смотреть нероссийское ТВ: что выдумали на этот раз

Издание прикрепило скриншот соответствующего "указа" главаря пророссийских террористов из террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.

В "указе" оккупационная администрация с 10 октября 2025 года запретила жителям ВОТ Донетчины использовать, продавать и устанавливать спутниковую технику, которая может транслировать телеканалы, не "утвержденные" оккупантами.

Фото: "Свободное радио"

Под запрет на установку также попало спутниковое оборудование, которое не предоставляет услуги спутниковой связи. Владельцев таких комплексов заставляют демонтировать их под угрозой наказания.

Отмечается, что срок демонтажа - до 30 ноября 2025 года. При этом о самом наказании уточнений нет. Зато есть указание всем гауляйтерам временно оккупированных населенных пунктов Донетчины провести "разъяснительную работу" среди местных жителей и заставить последних "заключить договоры" на трансляцию исключительно российских телеканалов.