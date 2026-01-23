Ватажок "ДНР" Пушилін роздав зброю прихильникам Путіна: йому оголосили підозру

За даними поліції, такими пістолетами "відзначали" представників вищого військового та політичного керівництва РФ, ключових колаборантів.

А також співаків, акторів, блогерів та інших публічних осіб, які відкрито підтримують режим російського диктатора Володимира Путіна.

Деталі схеми

Правоохоронці встановили, що частина цієї зброї спочатку була травматичною або пневматичною і не призначалася для бойового застосування. Такі вироби легально перебували у цивільному обігу в Словаччині, звідки їх незаконно ввозили в Україну.

Після цього пістолети умисно переробляли - змінювали ключові деталі та механізми, унаслідок чого вони набували властивостей бойової вогнепальної зброї й могли використовуватися у збройному конфлікті.

Слідчі з’ясували, що схема складалася з кількох ланок: одні учасники відповідали за закупівлю та переміщення зброї за кордоном, інші - за її незаконну переробку, а координацію, фінансування та передачу кінцевим отримувачам забезпечували представники кримінального середовища.

Окремо задокументували канал постачання зброї на тимчасово окуповані території шляхом захоплення адміністративних і цивільних об’єктів у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській областях та інших регіонах. Зброю використовували як "нагородну".

Досудове розслідування проводилось у співпраці з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва, внутрішньою безпекою ЗСУ та міжнародними партнерами, зокрема Європолом, Польщею та Словаччиною.

Масштабні обшуки

20 січня правоохоронці провели перший етап масштабної операції: одночасно відбулося 23 обшуки у Київській, Закарпатській, Волинській, Запорізькій та Рівненській областях. Вилучили зброю, гроші, носії інформації та інші речові докази.

Слідство встановило, що Пушилін, виконуючи функції так званого "голови ДНР", організував незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, яка не належала державі-окупанту й не могла вважатися трофейною за нормами міжнародного гуманітарного права, після чого забезпечив її передачу іншим особам під виглядом "нагород".

Оголошення підозри

Йому повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Розслідування щодо інших учасників схеми триває.