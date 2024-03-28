СБУ оголосила підозру Пушиліну і Жогі через "вибори" Путіна

Трьом ватажкам терористичного угруповання "ДНР" було повідомлено про підозру через організацію фейкових "виборів" російського диктатора Володимира Путіна на окупованій частині Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

У спецслужбі уточнили, що йдеться про гауляйтера "ДНРівців" Дениса Пушиліна, одного з керівників "виборчого штабу" Путіна Артема Жогу та очільника "виборчкому ДНР" Володимира Висоцького.

Всім трьом фігурантам було повідомлено про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Як колаборанти проводили "вибори"

Як було встановлено слідством, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому "голосуванні". Для того, щоб "прозвітувати" нібито про максимальну підтримку псевдо-виборів з боку мешканців регіону на плебісциті, вони "малювали голоси" на користь очільника Кремля навіть зі зруйнованої Авдіївки.

"Щоб зробити там видимість "голосування", гауляйтер Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. Серед руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для росЗМІ зрежисоване "відеозвернення" начебто місцевих жителів, щоб їх долучили до "виборів" країни-агресора", - передали в СБУ.

Також зазначається, що Жога формував керівний склад окупаційних "виборчкомів" і особисто контролював підсумки "голосування", а Висоцький організовував подворові обходи у супроводі озброєних інтервентів, під час рейдів вимагаючи у місцевих жителів поставити "потрібні" відмітки у незаконних бюлетенях.

Вироки для інших топ-колаборантів

До слова, раніше ватажок "ДНРівців" Пушилін вже отримав заочно 15 років тюрми, а Жога, якому ще у грудні 2023 року було повідомлено про підозру - 12 років ув'язнення. Зловмисники нині перебувають на тимчасово окупованій частині України, і зараз тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності, додали в СБУ.

Додамо, що раніше у березні повідомлялося, що ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника судитимуть в Україні за колабораційну діяльність та проведення "виборів" в окупації - йому загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, у червні минулого року суд засудив "голову Запорізької області" Євгена Балицького до 15 років позбавлення волі.

Аналогічний термін отримав і "голова Херсонської області" Володимир Сальдо.