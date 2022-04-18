В Василькове утром прогремели взрывы. Мэр города заявила о работе ПВО

В Василькове Киевской области утром 18 апреля прогремели взрывы. Мэр города Наталья Баласинович заявила о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение городского головы.
"Хочу сообщить у нас все под контролем... Благодаря нашим ПВО, все хорошо, сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи", - отметила мэр.
Она призвала жителей города быть бдительными и сообщать в ГСЧС о пожаре, а также не распространять в сети фото и видео с местами возгорания.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Львову.
Известно о 7 погибших и 11 пострадавших, 3 из которых в тяжелом состоянии.
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