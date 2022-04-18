UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Василькове утром прогремели взрывы. Мэр города заявила о работе ПВО

Фото: в Василькове сработали ПВО (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Василькове Киевской области утром 18 апреля прогремели взрывы. Мэр города Наталья Баласинович заявила о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение городского головы.

"Хочу сообщить у нас все под контролем... Благодаря нашим ПВО, все хорошо, сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи", - отметила мэр.

Она призвала жителей города быть бдительными и сообщать в ГСЧС о пожаре, а также не распространять в сети фото и видео с местами возгорания.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Львову.

Известно о 7 погибших и 11 пострадавших, 3 из которых в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВасильковВойна России против Украины