У Василькові зранку пролунали вибухи. Мер міста заявила про роботу ППО

У Василькові Київської області зранку 18 квітня пролунали вибухи. Мер міста Наталія Баласинович заявила про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міського голови.
"Хочу повідомити у нас все під контролем... Дякуючи нашим ППО, все добре, зараз ви чуєте вибухи, детонують деякі речі", - заначила мер.
Вона закликала жителів міста бути пильними та повідомляти в ДСНС про пожежі, а також не поширювати у мережі фото та відео з місцями загоряння.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетних ударів по Львову.
Відомо про 7 загиблих та 11 постраждалих, 3 з яких у важкому стані.
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