RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Василькові зранку пролунали вибухи. Мер міста заявила про роботу ППО

Фото: у Василькові спрацювали ППО (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Василькові Київської області зранку 18 квітня пролунали вибухи. Мер міста Наталія Баласинович заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міського голови.

"Хочу повідомити у нас все під контролем... Дякуючи нашим ППО, все добре, зараз ви чуєте вибухи, детонують деякі речі", - заначила мер.

Вона закликала жителів міста бути пильними та повідомляти в ДСНС про пожежі, а також не поширювати у мережі фото та відео з місцями загоряння.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетних ударів по Львову.

Відомо про 7 загиблих та 11 постраждалих, 3 з яких у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВасильковВійна Росії проти України