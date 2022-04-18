В Василькове утром прогремели взрывы. Мэр города заявила о работе ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение городского головы.

"Хочу сообщить у нас все под контролем... Благодаря нашим ПВО, все хорошо, сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи", - отметила мэр.

Она призвала жителей города быть бдительными и сообщать в ГСЧС о пожаре, а также не распространять в сети фото и видео с местами возгорания.