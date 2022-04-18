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В Василькове утром прогремели взрывы. Мэр города заявила о работе ПВО

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Васильков, Понедельник 18 апреля 2022 13:50
В Василькове утром прогремели взрывы. Мэр города заявила о работе ПВО Фото: в Василькове сработали ПВО (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Василькове Киевской области утром 18 апреля прогремели взрывы. Мэр города Наталья Баласинович заявила о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение городского головы.

"Хочу сообщить у нас все под контролем... Благодаря нашим ПВО, все хорошо, сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи", - отметила мэр.

Она призвала жителей города быть бдительными и сообщать в ГСЧС о пожаре, а также не распространять в сети фото и видео с местами возгорания.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Львову.

Известно о 7 погибших и 11 пострадавших, 3 из которых в тяжелом состоянии.

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