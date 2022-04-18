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У Василькові зранку пролунали вибухи. Мер міста заявила про роботу ППО

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Васильків, Понеділок 18 квітня 2022 13:50
У Василькові зранку пролунали вибухи. Мер міста заявила про роботу ППО Фото: у Василькові спрацювали ППО (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Василькові Київської області зранку 18 квітня пролунали вибухи. Мер міста Наталія Баласинович заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міського голови.

"Хочу повідомити у нас все під контролем... Дякуючи нашим ППО, все добре, зараз ви чуєте вибухи, детонують деякі речі", - заначила мер.

Вона закликала жителів міста бути пильними та повідомляти в ДСНС про пожежі, а також не поширювати у мережі фото та відео з місцями загоряння.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетних ударів по Львову.

Відомо про 7 загиблих та 11 постраждалих, 3 з яких у важкому стані.

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