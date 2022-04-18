У Василькові зранку пролунали вибухи. Мер міста заявила про роботу ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міського голови.

"Хочу повідомити у нас все під контролем... Дякуючи нашим ППО, все добре, зараз ви чуєте вибухи, детонують деякі речі", - заначила мер.

Вона закликала жителів міста бути пильними та повідомляти в ДСНС про пожежі, а також не поширювати у мережі фото та відео з місцями загоряння.