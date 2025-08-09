У вашому раціоні немає риби? Ось до яких проблем зі здоров'ям це може призвести

Переваги риби для здоров'я

Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини та форель, є одними з найкращих джерел омега-3, протизапальних жирів, які мають безліч переваг для здоров'я.

Дієтолог Анна Браун розповіла, що омега-3 жирні кислоти відомі своєю протизапальною дією і тому корисні для запобігання різноманітним станам, спричиненим запаленням в організмі, таким як хвороба Альцгеймера, серцеві захворювання та діабет.

Крім того, омега-3 жирні кислоти, такі як EPA та DHA, корисні для здоров’я мозку, очей та нервової системи. Тому збільшення їх споживання пов’язане зі зниженням ризику депресії, тривоги, СДУГ та деменції.

Наслідки дефіциту:

підвищений ризик серцево-судинних захворювань

погіршення пам’яті, концентрації, настрій (омега-3 впливають на роботу мозку)

сухість шкіри, запалення, проблеми із зором

Які вітаміни не отримаєте, якщо не будете їсти рибу

Вітамін D

Отримання достатньої кількості вітаміну D має велике значення. Належна імунна функція, здоров'я кісток та регулювання рівня цукру в крові залежать від цього жиророзчинного вітаміну.

До харчових джерел з найвищим вмістом природного вітаміну D належать жир з печінки тріски, форель та нерка.

Білок

Риба є чудовим джерелом білка, одного з трьох макронутрієнтів, що сприяють м'язовій масі, здоров'ю шкіри та загоєнню ран, а також імунній функції.

Шматок лосося вагою 85 г містить майже 21 г білка.

Не вживаючи рибу, ви можете втратити поживне джерело білка, оскільки морепродукти мають більшу частку корисних для серця жирів порівняно з іншими тваринними білками, такими як червоне м’ясо.

Кальцій

Багато видів рибних консервів також є чудовим джерелом кальцію, оскільки їх консервують разом з кістками.

Кальцій важливий для здоров’я кісток, зубів, нервів і м’язів. Тому при його недостатку існує ризик розвитком остеопорозу та м’язових судом.

Всього 85 г сардин можуть забезпечити вражаючі 25 відсотків добової норми кальцію.

Скільки риби їсти на тиждень

Загальні рекомендації для дорослих:

2 порції риби на тиждень (по 100-150 г кожна)

щонайменше 1 порція - жирна риба (лосось, скумбрія, сардини, оселедець тощо), бо вона містить омега-3 жирні кислоти, які корисні для серця, мозку та судин

Разом: приблизно 200-300 г риби на тиждень.