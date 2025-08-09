У вашому раціоні немає риби? Ось до яких проблем зі здоров'ям це може призвести

Риба - цінне джерело омега-3 жирних кислот, вітаміну D, йоду та високоякісного білка. Її регулярне споживання пов’язують із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань та покращенням роботи мозку. Але що буде, якщо не їсти рибу взагалі?
Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини та форель, є одними з найкращих джерел омега-3, протизапальних жирів, які мають безліч переваг для здоров'я.
Дієтолог Анна Браун розповіла, що омега-3 жирні кислоти відомі своєю протизапальною дією і тому корисні для запобігання різноманітним станам, спричиненим запаленням в організмі, таким як хвороба Альцгеймера, серцеві захворювання та діабет.
Крім того, омега-3 жирні кислоти, такі як EPA та DHA, корисні для здоров’я мозку, очей та нервової системи. Тому збільшення їх споживання пов’язане зі зниженням ризику депресії, тривоги, СДУГ та деменції.
Наслідки дефіциту:
Вітамін D
Отримання достатньої кількості вітаміну D має велике значення. Належна імунна функція, здоров'я кісток та регулювання рівня цукру в крові залежать від цього жиророзчинного вітаміну.
До харчових джерел з найвищим вмістом природного вітаміну D належать жир з печінки тріски, форель та нерка.
Білок
Риба є чудовим джерелом білка, одного з трьох макронутрієнтів, що сприяють м'язовій масі, здоров'ю шкіри та загоєнню ран, а також імунній функції.
Шматок лосося вагою 85 г містить майже 21 г білка.
Не вживаючи рибу, ви можете втратити поживне джерело білка, оскільки морепродукти мають більшу частку корисних для серця жирів порівняно з іншими тваринними білками, такими як червоне м’ясо.
Кальцій
Багато видів рибних консервів також є чудовим джерелом кальцію, оскільки їх консервують разом з кістками.
Кальцій важливий для здоров’я кісток, зубів, нервів і м’язів. Тому при його недостатку існує ризик розвитком остеопорозу та м’язових судом.
Всього 85 г сардин можуть забезпечити вражаючі 25 відсотків добової норми кальцію.
Загальні рекомендації для дорослих:
Разом: приблизно 200-300 г риби на тиждень.
