В вашем рационе нет рыбы? Вот к каким проблемам со здоровьем это может привести

Рыба - ценный источник омега-3 жирных кислот, витамина D, йода и высококачественного белка. Ее регулярное потребление связывают с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением работы мозга. Но что будет, если не есть рыбу вообще?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong.
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, являются одними из лучших источников омега-3, противовоспалительных жиров, которые имеют множество преимуществ для здоровья.
Диетолог Анна Браун рассказала, что омега-3жирные кислоты известны своим противовоспалительным действием и поэтому полезны для предотвращения различных состояний, вызванных воспалением в организме, таких как болезнь Альцгеймера, сердечные заболевания и диабет.
Кроме того, омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, полезны для здоровья мозга, глаз и нервной системы. Поэтому увеличение их потребления связано со снижением риска депрессии, тревоги и деменции.
Последствия дефицита:
Витамин D
Получение достаточного количества витамина D имеет большое значение. Надлежащая иммунная функция, здоровье костей и регулирование уровня сахара в крови зависят от этого жирорастворимого витамина.
К пищевым источникам с самым высоким содержанием природного витамина D относятся жир из печени трески, форель и нерка.
Белок
Рыба является прекрасным источником белка, одного из трех макронутриентов, способствующих мышечной массе, здоровью кожи и заживлению ран, а также иммунной функции.
Кусок лосося весом 85 г содержит почти 21 г белка.
Не употребляя рыбу, вы можете потерять питательный источник белка, поскольку морепродукты имеют большую долю полезных для сердца жиров по сравнению с другими животными белками, такими как красное мясо.
Кальций
Многие виды рыбных консервов также являются отличным источником кальция, поскольку их консервируют вместе с костями.
Кальций важен для здоровья костей, зубов, нервов и мышц. Поэтому при его недостатке существует риск развитием остеопороза и мышечных судорог.
Всего 85 г сардин могут обеспечить впечатляющие 25 процентов суточной нормы кальция.
Общие рекомендации для взрослых:
Итого: примерно 200-300 г рыбы в неделю.
Вас может заинтересовать