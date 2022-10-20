ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Вашингтоні затримали чоловіка, який припаркував фургон зі зброєю біля Капітолію

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 06:45
У Вашингтоні затримали чоловіка, який припаркував фургон зі зброєю біля Капітолію Фото: У Вашингтоні затримали чоловіка, який припаркував фургон зі зброєю біля Капітолію (aoc.gov)
Автор: Олег Васьків

У Вашингтоні затримали 80-річного чоловіка, який незаконно припаркував мікроавтобус на території Капітолію. В фургоні виявили дробовик і два пістолети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У розмові з правоохоронцями житель штату Джорджия розповів, що опинився на місці події, бо разом з двома своїми пасажирами мав намір передати документи до суду. Проте, не пояснив, нащо йому зброя.

Порушника взяли під варту за звинуваченням у перевезенні дробовика та пістолетів на територію Капітолію. Двоє громадян, які приїхали із ним мікроавтобусом були затримані, але не арештовані.

До слова, згідно з даними поліції, щороку десятки людей заарештовують під час спроби пронести зброю на територію, де розташований Конгрес США.

Нагадаємо, у серпні 2022 року чоловік на автомобілі протаранив огорожу Капітолію. Опісля він відкрив стрілянину і в підсумку застрелився.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде