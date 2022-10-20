У Вашингтоні затримали чоловіка, який припаркував фургон зі зброєю біля Капітолію

У Вашингтоні затримали 80-річного чоловіка, який незаконно припаркував мікроавтобус на території Капітолію. В фургоні виявили дробовик і два пістолети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У розмові з правоохоронцями житель штату Джорджия розповів, що опинився на місці події, бо разом з двома своїми пасажирами мав намір передати документи до суду. Проте, не пояснив, нащо йому зброя.

Порушника взяли під варту за звинуваченням у перевезенні дробовика та пістолетів на територію Капітолію. Двоє громадян, які приїхали із ним мікроавтобусом були затримані, але не арештовані.

До слова, згідно з даними поліції, щороку десятки людей заарештовують під час спроби пронести зброю на територію, де розташований Конгрес США.