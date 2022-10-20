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В Вашингтоне задержали мужчину, который припарковал фургон с оружием возле Капитолия

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Четверг 20 октября 2022 06:45
В Вашингтоне задержали мужчину, который припарковал фургон с оружием возле Капитолия Фото: В Вашингтоне задержали мужчину, который припарковал фургон с оружием возле Капитолия (aoc.gov)
Автор: Олег Васкив

В Вашингтоне задержали 80-летного мужчину, который незаконно припарковал микроавтобус на территории Капитолия. В фургоне обнаружили дробовик и два пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В разговоре с правоохранителями житель штата Джорджия рассказал, что оказался на месте происшествия, потому что вместе с двумя своими пассажирами намеревался передать документы в суд. Однако не объяснил, зачем ему оружие.

Нарушителя заключили под стражу по обвинению в перевозке дробовика и пистолетов на территорию Капитолия. Двое приехавших с ним микроавтобусом граждан были задержаны, но не арестованы.

Кслову, согласно данным полиции, ежегодно десятки человек арестовываются при попытке пронести оружие на территорию, где расположен Конгресс США.

Напомним, в августе 2022 года мужчина на автомобиле протаранил ограждение Капитолия. Затем он открыл стрельбу и в итоге застрелился.

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