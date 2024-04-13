У Вашингтоні пройде Форум партнерства США-Україна

Держдепартамент США, USAID та Міністерство торгівлі США у партнерстві з урядом України та Торговельною палатою США проведуть Форум партнерства США-Україна 2024 року, який відбудеться 17 квітня у штаб-квартирі Палати у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Повідомляється, що Форум збере лідерів бізнесу, урядовців та політиків, щоб спільно вивчити, як найкраще допомогти Україні відновити економіку. Разом із міністром торгівлі США Джиною Раймондо та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем з основною доповіддю на форумі виступить спеціальний представник з питань відновлення економіки України Пенні Прітцкер. Також повідомляється, що у дискусійних групах, присвячених економічному відновленню України, візьмуть участь заступник держсекретаря з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандес, а також координатор допомоги США Європі, Євразії та Центральній Азії Марія Лонгі. Спеціальний представник з відновлення економіки України Пенні Прітцкер також буде одним із організаторів дискусії за круглим столом з урядом України та членами уряду США щодо можливостей та проблем інвестування в аграрний сектор України. Зазначається, що ця дискусія буде закрита для преси.