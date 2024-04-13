У Вашингтоні пройде Форум партнерства США-Україна
Держдепартамент США, USAID та Міністерство торгівлі США у партнерстві з урядом України та Торговельною палатою США проведуть Форум партнерства США-Україна 2024 року, який відбудеться 17 квітня у штаб-квартирі Палати у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
Повідомляється, що Форум збере лідерів бізнесу, урядовців та політиків, щоб спільно вивчити, як найкраще допомогти Україні відновити економіку.
Разом із міністром торгівлі США Джиною Раймондо та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем з основною доповіддю на форумі виступить спеціальний представник з питань відновлення економіки України Пенні Прітцкер.
Також повідомляється, що у дискусійних групах, присвячених економічному відновленню України, візьмуть участь заступник держсекретаря з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандес, а також координатор допомоги США Європі, Євразії та Центральній Азії Марія Лонгі.
Спеціальний представник з відновлення економіки України Пенні Прітцкер також буде одним із організаторів дискусії за круглим столом з урядом України та членами уряду США щодо можливостей та проблем інвестування в аграрний сектор України. Зазначається, що ця дискусія буде закрита для преси.
Раніше повідомлялося, що Державний департамент США спільно з німецьким фондом Маршалла анонсував створення Партнерства міст України з метою стійкого відновлення інфраструктури. Нове державно-приватне партнерство допоможе українцям перепроектувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста.
Також стало відомо, що Німеччина лобіює серед партнерів ЄС створення нового інвестиційного фонду для підтримки приватних інвестицій в Україну, щоб допомогти вирішити проблему величезних витрат на повоєнне відновлення.
Крім того, Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни із Росією.
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