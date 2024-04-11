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Німеччина запропонувала створити приватний фонд для відновлення України

Четвер 11 квітня 2024 12:11
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Німеччина запропонувала створити приватний фонд для відновлення України Фото: міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце (flickr.com/foreignoffice)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина лобіює серед партнерів по ЄС створення нового інвестиційного фонду для підтримки приватних інвестицій в Україну, щоб допомогти розв'язати проблему величезних витрат на післявоєнне відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Фонд є одним із 15 пріоритетів, затверджених урядом Німеччини для заохочення приватних інвестицій у повоєнну відбудову України в рамках підготовки до міжнародної конференції донорів, що відбудеться в Берліні.

"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", - заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.

За останніми прогнозами Світового банку, Україні знадобиться близько 486 млрд доларів, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.

За словами Шульце, заохочення інвестицій з боку бізнесу в Україну є одним із головних пріоритетів Конференції з відновлення України 2024 року, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.

Фонд, запропонований Німеччиною, надаватиме капітал від державних донорів для зниження ризиків і підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика, інфраструктура".

Відновлення України

Раніше Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни із Росією.

Крім цього, в Кабінеті міністрів розкрили всі подробиці щодо плану відновлення України.

Додамо, що нещодавно Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро.

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