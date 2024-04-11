Німеччина запропонувала створити приватний фонд для відновлення України
Німеччина лобіює серед партнерів по ЄС створення нового інвестиційного фонду для підтримки приватних інвестицій в Україну, щоб допомогти розв'язати проблему величезних витрат на післявоєнне відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Фонд є одним із 15 пріоритетів, затверджених урядом Німеччини для заохочення приватних інвестицій у повоєнну відбудову України в рамках підготовки до міжнародної конференції донорів, що відбудеться в Берліні.
"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", - заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.
За останніми прогнозами Світового банку, Україні знадобиться близько 486 млрд доларів, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.
За словами Шульце, заохочення інвестицій з боку бізнесу в Україну є одним із головних пріоритетів Конференції з відновлення України 2024 року, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.
Фонд, запропонований Німеччиною, надаватиме капітал від державних донорів для зниження ризиків і підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика, інфраструктура".
Відновлення України
Раніше Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни із Росією.
Крім цього, в Кабінеті міністрів розкрили всі подробиці щодо плану відновлення України.
Додамо, що нещодавно Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро.
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