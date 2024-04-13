В Вашингтоне пройдет Форум партнерства США-Украина

Госдепартамент США, USAID и Министерство торговли США в партнерстве с правительством Украины и Торговой палатой США проведут Форум партнерства США-Украина 2024, который пройдет 17 апреля в штаб-квартире Палаты в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Сообщается, что Форум соберет лидеров бизнеса, членов правительства и политиков, чтобы совместно изучить, как лучше всего помочь Украине восстановить экономику.

Вместе с министром торговли США Джиной Раймондо и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с основным докладом на форуме выступит специальный представитель по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Притцкер.

Также сообщается, что в дискуссионных группах, посвященных экономическому восстановлению Украины, примут участие заместитель госсекретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандес, а также координатор помощи США Европе, Евразии и Центральной Азии Мария Лонги.

Специальный представитель по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер также будет одним из организаторов дискуссии за круглым столом с правительством Украины и членами правительства США о возможностях и проблемах инвестирования в аграрный сектор Украины. Отмечается, что эта дискуссия будет закрыта для прессы.