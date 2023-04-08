У Вашингтоні пройде форум партнерства США - Україна: що обговорять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

У форумі візьмуть участь Держдепартамент США, USAID і міністерство торгівлі в партнерстві з урядом України. Під час заходу планується обговорити питання стимулювання інвестицій для розкриття ринкового потенціалу в Україні та побудови сталого майбутнього.

Крім того, йтиметься про створення привабливої нормативної бази, підприємництва та відновлюваної енергетики.

"Цей спільний захід має на меті прискорити американські інвестиції та їх залучення в Україну шляхом створення можливостей для планування і взаємодії в процесі відновленні української економіки",- зазначається в повідомленні.