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Байден продовжив на рік дію санкцій проти РФ через війну проти України

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Вашингтон, П'ятниця 07 квітня 2023 20:05
Байден продовжив на рік дію санкцій проти РФ через війну проти України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Режим НС продовжується через шкідливу закордонну діяльність уряду РФ. Такої, як:

  • зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
  • участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
  • заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;
  • здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;
  • підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
  • порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав - продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду РФ", - заявив Байден.

Нагадаємо, 15 квітня 2021 року Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки через РФ.

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