В Вашингтоне пройдет форум партнерства США – Украина: что обсудят

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

В форуме примут участие Госдепартамент США, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы стимулирования инвестиций для раскрытия рыночного потенциала в Украине и построения устойчивого будущего.

Кроме того, речь пойдет о создании привлекательной нормативной базы, предпринимательства и возобновляемой энергетики.

"Эта общая мера имеет цель ускорить американские инвестиции и их привлечение в Украину путем создания возможностей для планирования и взаимодействия в процессе восстановления украинской экономики", - отмечается в сообщении.