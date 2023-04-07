В США обдумують заборону російської "Лабораторії Касперського", - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Минулого року адміністрація американського президента Джо Байдена активізувала перевірку антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" з точки зору національної безпеки, оскільки зросли побоювання щодо російських кібератак після вторгнення Москви в Україну.

Американські регулятори вже заборонили федеральному уряду використовувати програмне забезпечення компанії.

Проте на прохання прокоментувати інформацію про можливу заборону російської компанії, бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США заявило, що не коментує будь-які потенційні дії конкретних компаній.

Міністерство "прагне повною мірою використовувати свої повноваження для захисту конфіденційних даних американців і працювати з Конгресом на двопартійній основі для адаптації до ризиків, що змінюються", - заявили в бюро.

Якщо США підуть на такий крок, це стане зразком для заборони китайського TikTok або інших іноземних технологій, якщо вони становитимуть загрозу національній безпеці.

Зауважимо, що в березні влада США внесла "Лабораторію Касперського" до переліку потенційних загроз для нацбезпеки. Тоді ж, за інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена зажадала від Мінфіну ввести санкції проти компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Проте сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував заявку на заборону соціальної мережі TikTok, пославшись на побоювання щодо свободи слова.

Однак НАТО все ж заборонило своїм співробітникам завантажувати TikTok.

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