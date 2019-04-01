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В Вашингтоне завершилось голосование на выборах президента

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 04:12
В Вашингтоне завершилось голосование на выборах президента
Фото: посол Украины в США Валерий Чалый (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Избирательный участок в Вашингтоне закрылась вовремя в 20:00

В столице Соединенных Штатов, Вашингтоне, закончилось голосование на выборах президента Украины на заграничном избирательном участке №900089. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в США.

Отмечается, что с 8 утра до 8 вечера 31 марта украинские граждане, которые проживают в разных штатах в пределах консульского округа Посольства Украины в США и которые были включены в список избирателей, получили возможность проголосовать.

"Голосование состоялось при внимательном мониторинге официальных наблюдателей и постоянно активно освещалось в СМИ", - отметили в пресс-службе.

 

Фото: голосование в Вашингтоне (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Напомним, в Центральной избирательной комиссии сообщили, что на избирательных участках заграничного округа в Польше и Германии возникли большие очереди.

Также ЦИК опубликовала результаты выборов в 14 странах, расположенных на восток от Украины. Из кандидатов в президенты больше там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

Добавим, как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, посольство обеспечило все условия для беспрепятственного голосования на выборах президента.

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