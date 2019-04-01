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ЦИК обработал 2% протоколов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 00:30
ЦИК обработал 2% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 2% протоколов по состоянию на 00:30

Результаты выборов президента Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 2% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 00:30 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, первым кандидатом идет Владимир Зеленский, за него отдали голоса 27,49% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,53% граждан. На третьем месте - Юлия Тимошенко, 15,68% голосов "за".

Отметим также, Юрий Бойко занимает четвертое место с результатом 9,40% голосов, а на пятом месте - Олег Ляшко с 7,72% голосов.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала данные подсчета первого процента голосов в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, организаторы национального экзит-пола обнародовали данные по голосованию на президентских выборах в Украине по состоянию на 20:00. Согласно им, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

Добавим, в 2014 году на внеочередных выборах президента уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,7% голосов. При этом данные экзит-полов показали, что за него проголосовали 55,7% избирателей.

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