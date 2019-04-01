У Вашингтоні завершилося голосування на виборах президента

Фото: посол України в США Валерій Чалий (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Виборча дільниця у Вашингтоні зачинилася вчасно о 20:00

У столиці Сполучених Штатів, Вашингтоні, закінчилося голосування на виборах президента України на закордонній виборчій дільниці №900089. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Посольства України в США.

Зазначається, що із 8 ранку до 8 вечора 31 березня українські громадяни, які проживають в різних штатах в межах консульського округу Посольства України в США та які були включені у список виборців, отримали можливість проголосувати.

"Голосування відбулось за уважного моніторингу офіційних спостерігачів та постійного активного висвітлення ЗМІ", - зазначили у прес-службі.

Фото: голосування у Вашингтоні (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Нагадаємо, у Центральній виборчій комісії повідомили, що на виборчих дільницях закордонного округу у Польщі та Німеччині виникли великі черги.

Також ЦВК опублікувала результати виборів у 14 країнах, розташованих на схід від України. З кандидатів у президенти найбільше там підтримують Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка.

Додамо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що посольство забезпечило всі умови для безперешкодного голосування на виборах президента.