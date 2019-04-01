В ЦИК рассказали о больших очередях на участках в Польше и Германии

Фото: Евгений Радченко (РБК-Украина/Виталий Носач)

На других участках в заграничном избирательном округе голосование произошло без задержек

На момент окончания голосования во время выборов президента Украины на избирательных участках заграничного округа в Польше и Германии возникли большие очереди. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, при этом на избирательных участках в Украине не было больших очередей.

"Больших очередей, кроме нескольких участков в заграничном избирательном округе, на момент завершения голосования зафиксировано не было. Большие очереди были зафиксированы в Польше и в Германии", - добавил Радченко.

Он отметил, что практически все участки закрылись вовремя. Все избиратели, которые хотели проголосовать, имели такую возможность.

Напомним, в Варшаве пришлось продолжать работу избирательного участка, расположенного в украинском консульстве, связи с высокой явкой в конце дня голосования. Всего в Варшаве пришли проголосовать более 4 тысяч украинцев.

Отметив, в ЦИК обработали уже 2% протоколов. Первым кандидатом идет Владимир Зеленский с результатом 27,49%. На втором месте - Петр Порошенко (17,53%), на третьем - Юлия Тимошенко (15,68%).