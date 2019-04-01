ЦИК обнародовал результаты выборов на 14 заграничных участках

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На участках лидируют Порошенко, Зеленский и Гриценко

Результаты выборов президента Украины в 14 избирательных участках обнародовала Центральная избирательная комиссия. Об этом сообщает движение "Честно".

Так, комиссия обнародовала результаты выборов в 14 странах, расположенных к востоку от Украины. На них проголосовали 1562 избирателей, а в списках было 8 913. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

Указано, что в Австралии проголосовали 125 избирателей из 1737 зарегистрированных. Порошенко поддержали 69 избирателей, Гриценко - 19, а Зеленского - 4.

В округе во Вьетнаме голосовали 189 из 192 избирателей, которые были в списках. Порошенко поддержали 26 избирателей, Зеленского - 17, а Гриценко - 10.

На участок в Армении пришли только 148 из 399 избирателей. Там лидером стал Зеленский, которому отдали голос 56 избирателей, Порошенко - 3, а Юрию Бойко - 20.

Избирателей в списке в Индии было 154, из них голосовали 58 человек: 30 голосов - за Порошенко, 14 - за Зеленского. За Игоря Смешко и Гриценко проголосовали по 4 избирателя.

Из 237 избирателей, которые были в списках для голосования в Иране, голосовать пришли 48 человек. 18 голосов отдали Порошенко, 13 - Зеленскому, а 7 - Тимошенко.

Отметим, в Казахстане могли проголосовать 4227 избирателей. При этом прибыли только 149 избирателей. 66 проголосовали за Порошенко, 40 - за Зеленского, а за Смешко - 13.

В Кыргызстане могли проголосовать 133 человека, из них голосовали 43. Там 19 голосов отдали Зеленскому, 14 - Порошенко, а 4 - Смешко.

В списках на голосование в Китае было 311 человек, а голосовать пришли - 209. Из них 88 проголосовали за Порошенко, 69 - за Зеленского и 16 за Тимошенко.

В Южной Корее в списках был 221 избиратель, из них проголосовали 104: 40 голосов отдали Порошенко, 29 - Зеленскому, а 12 - за Гриценко.

Из 132 избирателей, которые были в списках в Малайзии, пришли голосовать 106. 52 голоса отдали Порошенко, 24 - Зеленскому и 12 - Гриценко.

В Сингапуре в списках было 259 избирателей, из них голосовали 163: 73 голоса получил Порошенко, 47 - Зеленский и 14 - Гриценко.

В Таиланде в списках был 191 человек: за Порошенко - 56 избирателей, Зеленского - 20, за Гриценко и Смешко - по 6 голосов.

Из 207 избирателей, которые были в списках на участке в Туркменистане, проголосовали 77 человек. Здесь на первом месте с 36-ю голосами Зеленский. За ним идет с 20 голосами Порошенко и Бойко - с 12-ю.

461 человек мог проголосовать в Японии, но проголосовали - 164. 69 голосов отдали Порошенко, 28 - Зеленскому, а Гриценко - 25.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обработала более 5% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 1:10.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным национального экзит-пола по голосованию на президентских выборах в Украине по состоянию на 20:00 во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).