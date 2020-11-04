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В Вашингтоне начались протесты из-за выборов США, есть первые задержания

Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 10:37
В Вашингтоне начались протесты из-за выборов США, есть первые задержания
Фото: протесты в Вашингтоне (twitter.com/SegravesNBC4)
Автор: Игорь Литвиненко

В Вашингтоне начались акции протеста после выборов президента в США. Несмотря на мирный характер протестов, правоохранители задержали троих демонстрантов.

Об этом сообщает NBC Washington.

Демонстранты начали собираться вблизи Белого дома после завершения голосования. В ночь со вторника на среду протесты были мирными, однако произошло два небольших столкновения. В итоге полиция задержала троих участников конфликта.

Также одна группа протестующих в шлема и противогазах с черным зонтиками устроила марш около 23:00 по местному времени.

Многие протестующие пришли с плакатами против нынешнего президента Дональда Трампа. На них было написано - "Трамп все время лжет" и "Уберите Трампа". Также демонстранты выступали с поддержкой Джо Байдена.

Ранее РБК-Украина писало, что власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, из-за чего Белый дом обнесут дополнительным забором по всему периметру.

Также сообщалось, что полиция Вашингтона переведена на режим повышенной готовности в связи с возможными беспорядками после президентских выборов в США.

Отметим, по последним данным, Трамп побеждает в 5 из 6 штатов с неподсчитанными голосами.

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