В Вашингтоне начались протесты из-за выборов США, есть первые задержания

Фото: протесты в Вашингтоне (twitter.com/SegravesNBC4)

В Вашингтоне начались акции протеста после выборов президента в США. Несмотря на мирный характер протестов, правоохранители задержали троих демонстрантов.

Об этом сообщает NBC Washington.

Демонстранты начали собираться вблизи Белого дома после завершения голосования. В ночь со вторника на среду протесты были мирными, однако произошло два небольших столкновения. В итоге полиция задержала троих участников конфликта.

Также одна группа протестующих в шлема и противогазах с черным зонтиками устроила марш около 23:00 по местному времени.

Многие протестующие пришли с плакатами против нынешнего президента Дональда Трампа. На них было написано - "Трамп все время лжет" и "Уберите Трампа". Также демонстранты выступали с поддержкой Джо Байдена.

I’m at 16th and I St. NW.

A “scuffle” broke out between DC Police bicycle patrol officers and a small group of protesters. It happened a block away from the White House. The police moved back and rode away from the area on their bikes: @nbcwashington #Election2020 #ElectionDay pic.twitter.com/B8FZxKJqVb — Shomari Stone (@shomaristone) November 4, 2020

Surrounded by protesters and media, DC Police are now loading canisters with crowd control munitions @nbcwashington pic.twitter.com/qEOMbjqbCO — Tom Lynch (@TomLynch_) November 4, 2020

Ранее РБК-Украина писало, что власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, из-за чего Белый дом обнесут дополнительным забором по всему периметру.

Также сообщалось, что полиция Вашингтона переведена на режим повышенной готовности в связи с возможными беспорядками после президентских выборов в США.

Отметим, по последним данным, Трамп побеждает в 5 из 6 штатов с неподсчитанными голосами.