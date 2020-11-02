В США готовятся к возможным беспорядкам после выборов, Белый дом обнесут забором

Фото: Белый дом (flickr com stillwellmike)

Власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, 3 ноября. Сегодня Белый дом планируют обнести дополнительным забором по всему периметру.

Об этом сообщает CNN.

Аналогичное ограждение было установлено вокруг Белого дома этим летом, когда в Вашингтоне проходили массовые акции протеста.

При этом официально Секретная служба, которая обеспечивает безопасность Белого дома, не подтвердило применение спецмер.

Ранее в полиции Вашингтона сообщили, что правоохранители перейдут на усиленный режим работы в случае отсутствия победителя на выборах.

Напомним, в начале лета служба безопасности заблокировала подход к Белому дому из-за масштабных протестов, которые вспыхнули в США после смерти Джорджа Флойда.

Ранее РБК-Украина писало, что в Техасе сторонники Дональда Трампа на пикапах окружили автобус штаба Джо Байдена, пытаясь замедлить его и вытолкнуть с проезжей части. В связи с этим ФБР начало расследование.

Подробнее о выборах в США читайте в материале РБК-Украина "Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США".