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В Вашингтоне полиция переведена на режим повышенной готовности из-за выборов

Вашингтон, Вторник 03 ноября 2020 13:25
В Вашингтоне полиция переведена на режим повышенной готовности из-за выборов
Фото: поилция (facebook.com NYPD)
Автор: Андрей Козловский

Полиция Вашингтона переведена на режим повышенной готовности в связи с возможными беспорядками после президентских выборов в США. Также федеральные власти усилили меры безопасности в районе Белого дома.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, все полицейские округа Колумбия в предстоящие сутки будут находиться на службе. Кроме того, вокруг Белого дома ночью был возведен еще один ряд ограждений.

В готовности к защите Белого дома помимо сотрудников Секретной службы США также находятся 250 резервистов Национальной гвардии, которые в случае необходимости придут на помощь городской полиции.

Также известно, что в центре города различные заведения и учреждения продолжают закрывать щитами окна своих зданий.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что приветствует мирные протесты, но предупредила, чтобы они не перерастали в насилие. Вместе с тем она не рассматривает возможность введения комендантского часа в округе Колумбия, но при необходимости сделает это.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, 3 ноября.

Кроме того, РБК-Украина писало, что предварительные результаты выборов в США 2020 будут появляться по завершении официального голосования 3 ноября.

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