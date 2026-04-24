Вашингтон розмістив 20 тисяч плюшевих ведмедиків на підтримку викрадених українських дітей

Кожен із плюшевих ведмедиків у центрі Вашингтону символізує українську дитину, яку Росія насильно депортувала з окупованих територій України.

Інсталяцію сформували з білих та червоних іграшок, останніми виклали напис - Putin Abducted 20 000 ukrainian children, що перекладається з англійської як "путін викрав 20 тисяч українських дітей".

На заході, присвяченому інсталяції, виступила посол України в США Ольга Стефанішина, також на алею пришли небайдужі українці та інші жителі американської столиці.

Помітили біля інсталяції і політиків США - наприклад, сенатора-демократа Емі Клобучар, яка поправляла іграшку на інсталяції; конгресмена Майкла МакКола, сенатора Річарда Блюменталя та інших.

"20 000 ведмедиків на National Mall поблизу Конгресу в центрі Вашингтона - кожен символізує українську дитину, яку Росія викрала з початку повномасштабного вторгнення", - написала Стефанішина.

Фото: інсталяція на підтримку українських дітей у Вашингтоні (facebook.com/olga.kravets.796)

Дипломат додала, що на сьогодні Україна повернула понад 2 000 дітей за ініціативою президента Bring Kids Back UA, але тисячі залишаються розлученими зі своїми родинами та домівкою.

"Без повернення українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру...росія та її керівництво мають бути під найжорсткішими санкціями, щоб щодня відчувати реальні наслідки своїх злочинів", - додала посол України в США.