Вашингтон разместил 20 тысяч плюшевых мишек в поддержку похищенных украинских детей

Каждый из плюшевых мишек в центре Вашингтона символизирует украинского ребенка, которого Россия насильно депортировала с оккупированных территорий Украины.

Инсталляцию сформировали из белых и красных игрушек, последними выложили надпись - Putin Abducted 20 000 ukrainian children, что переводится с английского как "путин похитил 20 тысяч украинских детей".

На мероприятии, посвященном инсталляции, выступила посол Украины в США Ольга Стефанишина, также на аллею пришли неравнодушные украинцы и другие жители американской столицы.

Заметили возле инсталляции и политиков США - например, сенатора-демократа Эми Клобучар, которая поправляла игрушку на инсталляции; конгрессмена Майкла МакКола, сенатора Ричарда Блюменталя и других.

"20 000 мишек на National Mall вблизи Конгресса в центре Вашингтона - каждый символизирует украинского ребенка, которого Россия похитила с начала полномасштабного вторжения", - написала Стефанишина.

Дипломат добавила, что на сегодня Украина вернула более 2 000 детей по инициативе президента Bring Kids Back UA, но тысячи остаются разлученными со своими семьями и домом.

"Без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира ... Россия и ее руководство должны быть под жесткими санкциями, чтобы ежедневно чувствовать реальные последствия своих преступлений", - добавила посол Украины в США.