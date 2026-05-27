Вашингтон не пустив заступника Лаврова на зустріч Радбезу ООН

Про ситуацію Небензя повідомив під час засідання Ради Безпеки ООН, яке проходило під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї.

За його словами, Олександр Алімов був запрошений китайською стороною для участі у зустрічі, присвяченій дотриманню Статуту ООН і питанням багатостороннього співробітництва.

Російський дипломат наголосив, що Москва намагалася домогтися видачі візи, проте американська сторона в підсумку відмовила у в'їзді представнику МЗС РФ.

Небензя назвав подію проявом неповаги до головування Китаю в Радбезі і порушенням угоди про штаб-квартиру ООН.

В ООН нагадали про візові зобов'язання США

Представник ООН Фархан Хак під час брифінгу заявив, що країна перебування має забезпечувати видачу віз усім учасникам заходів Організації Об'єднаних Націй, якщо вони прямують до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Водночас у Державному департаменті США, а також в американській та іранській місіях при ООН ситуацію відразу не прокоментували. Китайська сторона також заявила, що не має інформації щодо візових питань.

Іранський міністр також не прибув до Нью-Йорка

За інформацією дипломатів ООН, візу для участі в тому ж засіданні, ймовірно, не отримав і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Він не прибув до Нью-Йорка і не зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, як планувалося раніше.

Фархан Хак підтвердив, що зустріч із главою ООН не відбудеться, проте причини відсутності іранського міністра уточнювати не став.