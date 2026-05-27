Вашингтон не пустил заместителя Лаврова на встречу Совбеза ООН

О ситуации Небензя сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН, которое проходило под председательством министра иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, Александр Алимов был приглашен китайской стороной для участия во встрече, посвященной соблюдению Устава ООН и вопросам многостороннего сотрудничества.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва пыталась добиться выдачи визы, однако американская сторона в итоге отказала во въезде представителю МИД РФ.

Небензя назвал произошедшее проявлением неуважения к председательству Китая в Совбезе и нарушением соглашения о штаб-квартире ООН.

В ООН напомнили о визовых обязательствах США

Представитель ООН Фархан Хак во время брифинга заявил, что страна пребывания должна обеспечивать выдачу виз всем участникам мероприятий Организации Объединенных Наций, если они направляются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

При этом в Государственном департаменте США, а также в американской и иранской миссиях при ООН ситуацию сразу не прокомментировали. Китайская сторона также заявила, что не располагает информацией относительно визовых вопросов.

Иранский министр также не прибыл в Нью-Йорк

По информации дипломатов ООН, визу для участия в том же заседании, вероятно, не получил и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он не прибыл в Нью-Йорк и не встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, как планировалось ранее.

Фархан Хак подтвердил, что встреча с главой ООН не состоится, однако причины отсутствия иранского министра уточнять не стал.