Вашингтон окреслив "червоні лінії" для Ірану: дві ключові вимоги

Сполучені Штати Америки не прагнуть війни з Іраном. Проте залишається два невирішених питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.
"Ми казали іранцям: ми не хочемо війни з Іраном, ми насправді хочемо миру. Але ми хочемо миру в контексті того, що вони не матимуть ядерної програми, і це саме те, чого президент досяг минулої ночі", - сказав віце-президент США.
Венс зауважив, що, на його думку, до іранців є два великих питання:
"І якщо вони залишать американські війська в спокої і вирішать раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення ядерної зброї, то, я думаю, президент висловився дуже чітко", - зауважив він.
Ба більше, Венс заявив, що США можуть мати з Іраном дуже хороші відносини.
"Ми можемо мати мирну ситуацію в цьому регіоні світу. Ми повинні трохи відступити, Крістен, і нагадати собі, що ми вели активні переговори з іранцями, щоб спробувати знайти мирне врегулювання цього конфлікту. Тільки коли президент (США Дональд Трамп, ред.) вирішив, що іранці не ведуть переговори в дусі доброї волі, він прийняв це рішення", - пояснив він.
На думку віцепрезидента, даний удар дає можливість перезавантажити відносини між країнами.
"Перезавантажити ці переговори і привести нас до ситуації, коли Іран зможе вирішити не бути загрозою для своїх сусідів, не бути загрозою для Сполучених Штатів. І якщо вони готові це зробити, Сполучені Штати готові їх вислухати", - підсумував він.
Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. За цей тиждень ЦАХАЛ вже завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану.
Зокрема було ліквідовано десятки топ-командирів Ірану та фізиків-ядерників, які займаються ядерною програмою країни. Днями в Ізраїлі попередили, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.
Тривалий час ходили чутки, чи приєднаються США до ізраїльської операції. Проте вже в ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану.
Президент Дональд Трамп назвав дану операцію "вражаючим військовим успіхом".
Водночас Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо заключення ядерної угоди.
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