Вашингтон очертил "красные линии" для Ирана: два ключевых требования

"Мы говорили иранцам: мы не хотим войны с Ираном, мы на самом деле хотим мира. Но мы хотим мира в контексте того, что они не будут иметь ядерной программы, и это именно то, чего президент достиг прошлой ночью", - сказал вице-президент США.

Вэнс отметил, что, по его мнению, к иранцам есть два больших вопроса:

собираются ли атаковать американские войска,

или собираются продолжать свою ядерную программу.

"И если они оставят американские войска в покое и решат раз и навсегда отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия, то, я думаю, президент высказался очень четко", - отметил он.

Более того, Вэнс заявил, что США могут иметь с Ираном очень хорошие отношения.

"Мы можем иметь мирную ситуацию в этом регионе мира. Мы должны немного отступить, Кристен, и напомнить себе, что мы вели активные переговоры с иранцами, чтобы попытаться найти мирное урегулирование этого конфликта. Только когда президент (США Дональд Трамп, ред.) решил, что иранцы не ведут переговоры в духе доброй воли, он принял это решение", - пояснил он.

По мнению вице-президента, данный удар дает возможность перезагрузить отношения между странами.

"Перезагрузить эти переговоры и привести нас к ситуации, когда Иран сможет решить не быть угрозой для своих соседей, не быть угрозой для Соединенных Штатов. И если они готовы это сделать, Соединенные Штаты готовы их выслушать", - подытожил он.