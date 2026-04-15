Ваші дані під загрозою: навколо окулярів Meta скандал через ШІ-шпигуна

Понад 70 правозахисних організацій звернулися до Марка Цукерберга з вимогою негайно припинити розробку функцій розпізнавання облич для розумних окулярів Meta. Активісти стверджують, що технологія Name Tag перетворить гаджет на ідеальний інструмент для переслідувачів, шантажистів та агресорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Engadget .

Розробники пояснюють: технологія, яку розробляє Meta, використовує ШІ для зіставлення зображення людини в об'єктиві окулярів із публічними даними у мережі.

Рівні ідентифікації

Перший рівень : система розпізнає людей, які вже є у списку друзів або контактів користувача на платформах Meta.

Другий рівень : ШІ ідентифікує будь-кого, хто має публічний акаунт в Instagram або Facebook, підтягуючи інформацію про професію, стосунки та звички.

: ШІ ідентифікує будь-кого, хто має публічний акаунт в Instagram або Facebook, підтягуючи інформацію про професію, стосунки та звички. Співпраця зі силовиками: правозахисники вимагають від Meta розкрити деталі переговорів із федеральними агенціями (зокрема ICE) щодо використання цих даних у правоохоронних цілях.

Корпоративна стратегія - у чому вбачають цинізм

Особливе обурення викликав внутрішній меморандум компанії, який потрапив до ЗМІ. У ньому Meta пропонувала запустити розпізнавання облич у період "динамічного політичного середовища", коли увага громадських організацій буде відвернута на інші проблеми.

Фактично компанія планувала впровадити тотальне стеження тоді, "коли за нею ніхто не спостерігатиме".

У Meta офіційно заявляють, що наразі лише вивчають підходи до безпеки та наголошують, що конкуренти вже пропонують подібні продукти. Проте історія компанії з багатомільярдними штрафами за порушення біометричної приватності змушує суспільство сумніватися в обіцянках Цукерберга.

Аналітики припускають: якщо функція буде запущена, це може призвести до наймасштабнішої хвилі видалення акаунтів в історії соцмереж.