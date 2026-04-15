ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Ваши данные под угрозой: вокруг очков Meta скандал из-за ИИ-шпионажа

09:51 15.04.2026 Ср
2 мин
ИИ сможет мгновенно находить имя, соцсети и личные данные любого человека в поле зрения
aimg Ольга Завада
Ваши данные под угрозой: вокруг очков Meta скандал из-за ИИ-шпионажа Умные очки Meta способны идентифицировать любого (фото: Getty Images)

Более 70 правозащитных организаций обратились к Марку Цукербергу с требованием немедленно прекратить разработку функций распознавания лиц для умных очков Meta. Активисты утверждают, что технология Name Tag превратит гаджет в идеальный инструмент для преследователей, шантажистов и агрессоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Engadget.

Разработчики объясняют: технология, которую разрабатывает Meta, использует ИИ для сопоставления изображения человека в объективе очков с публичными данными в сети.

Уровни идентификации

  • Первый уровень: система распознает людей, которые уже есть в списке друзей или контактов пользователя на платформах Meta.
  • Второй уровень: ИИ идентифицирует любого, кто имеет публичный аккаунт в Instagram или Facebook, подтягивая информацию о профессии, отношениях и привычках.
  • Сотрудничество с силовиками: правозащитники требуют от Meta раскрыть детали переговоров с федеральными агентствами (в частности ICE) по использованию этих данных в правоохранительных целях.

Корпоративная стратегия - в чем видят цинизм

Особое возмущение вызвал внутренний меморандум компании, который попал в СМИ. В нем Meta предлагала запустить распознавание лиц в период "динамичной политической среды", когда внимание общественных организаций будет отвлечено на другие проблемы.

Фактически компания планировала внедрить тотальную слежку тогда, "когда за ней никто не будет наблюдать".

В Meta официально заявляют, что пока только изучают подходы к безопасности и отмечают, что конкуренты уже предлагают подобные продукты. Однако история компании с многомиллиардными штрафами за нарушение биометрической приватности заставляет общество сомневаться в обещаниях Цукерберга.

Аналитики предполагают: если функция будет запущена, это может привести к самой масштабной волне удаления аккаунтов в истории соцсетей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
