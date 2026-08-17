Ваші чати з ChatGPT можуть читати хакери: як це перевірити

Перевірка та захист акаунта у ChatGPT

Щоб перевірити, чи немає стороннього доступу до вашого профілю у чат-боті OpanAI, необхідно виконати такі кроки:

Перегляд активних сесій: у браузері на комп'ютері натисніть ім'я користувача у лівому нижньому кутку, перейдіть у "Settings" (Налаштування), далі у "Security and Login" (Безпека та вхід) і виберіть "Active Sessions" (Активні сесії).

Завершення сеансів: якщо у списку є незнайомий пристрій, можна вийти з нього окремо або натиснути "Log out all" (Вийти з усіх пристроїв).

Зміна пароля: для зміни пароля потрібно спочатку вийти з акаунта. На головній сторінці входу натисніть "Forgot password" (Забули пароль), введіть свою електронну адресу та натисніть "Continue".

Після цього на пошту надійде шестизначний код для підтвердження та створення нового пароля.

Управління сесіями у Claude та Perplexity

Платформи Claude та Perplexity пропонують схожі інструменти для виявлення підозрілої активності:

Для Claude: відкрийте налаштування через ім'я користувача у лівому нижньому кутку (Settings -> Account) та перегляньте розділ "Active sessions".

Для виходу з окремого пристрою наведіть курсор на сесію, натисніть три крапки праворуч і виберіть "Log out" або "Terminate".

Також доступна опція "Log out of all devices" (Вийти з усіх пристроїв). Оскільки Claude працює без паролів, повторний вхід здійснюється за лінком, який прийде на пошту.

Для сервісу Perplexity - ця пошукова ШІ-система не відображає список конкретних пристроїв.

Якщо є підозра зламу, перейдіть у "All settings" (Усі налаштування) через меню користувача, натисніть "Sign out of all sessions" (Вийти з усіх сесій) та підтвердьте дію ("Confirm").

Вхід назад виконується за допомогою одноразового шестизначного коду або прямого посилання з електронної пошти.