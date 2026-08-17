Ваші чати з ChatGPT можуть читати хакери: як це перевірити

Хакери все частіше атакують акаунти користувачів популярних чат-ботів. Експерти з кібербезпеки розповіли, як перевірити наявність сторонніх втручань у ChatGPT, Claude та Perplexity й захистити свої дані.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Щоб перевірити, чи немає стороннього доступу до вашого профілю у чат-боті OpanAI, необхідно виконати такі кроки:
Перегляд активних сесій: у браузері на комп'ютері натисніть ім'я користувача у лівому нижньому кутку, перейдіть у "Settings" (Налаштування), далі у "Security and Login" (Безпека та вхід) і виберіть "Active Sessions" (Активні сесії).
Завершення сеансів: якщо у списку є незнайомий пристрій, можна вийти з нього окремо або натиснути "Log out all" (Вийти з усіх пристроїв).
Зміна пароля: для зміни пароля потрібно спочатку вийти з акаунта. На головній сторінці входу натисніть "Forgot password" (Забули пароль), введіть свою електронну адресу та натисніть "Continue".
Після цього на пошту надійде шестизначний код для підтвердження та створення нового пароля.
Платформи Claude та Perplexity пропонують схожі інструменти для виявлення підозрілої активності:
Для Claude: відкрийте налаштування через ім'я користувача у лівому нижньому кутку (Settings -> Account) та перегляньте розділ "Active sessions".
Для виходу з окремого пристрою наведіть курсор на сесію, натисніть три крапки праворуч і виберіть "Log out" або "Terminate".
Також доступна опція "Log out of all devices" (Вийти з усіх пристроїв). Оскільки Claude працює без паролів, повторний вхід здійснюється за лінком, який прийде на пошту.
Для сервісу Perplexity - ця пошукова ШІ-система не відображає список конкретних пристроїв.
Якщо є підозра зламу, перейдіть у "All settings" (Усі налаштування) через меню користувача, натисніть "Sign out of all sessions" (Вийти з усіх сесій) та підтвердьте дію ("Confirm").
Вхід назад виконується за допомогою одноразового шестизначного коду або прямого посилання з електронної пошти.