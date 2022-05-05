Вашей помощи ждут Сумы, Харьков, Чернигов. Шмыгаль призвал ЕС участвовать в восстановлении Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял участие в Международной донорской конференции для Украины в Варшаве. В своем выступлении глава правительства призвал европейских коллег поспособствовать восстановлению Украины, пострадавшей от войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дениса Шмыгаля во время участия в конференции .

"Месяц назад Президент Украины и я призвали европейские города брать патронат над изувеченными украинскими побратимами. Настоящее превзошло мои ожидания. Великобритания согласилась заниматься восстановлением Киевского региона. Дания взяла под патронат Николаев. Греция готова помогать Одессе. Это хороший старт", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что в Украине остаются разрушенные города, которые нуждаются в помощи Запада.

"Вашей помощи ждут Харьков, Сумы, Чернигов. Ждут сотни городков и сел по всей нашей стране. И я точно знаю, они эту помощь получат. За нашу и вашу свободу. Будьте смелыми как Украина!",- призвал премьер-министр Украины.