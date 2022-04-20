Миллиарды евро и знаменитые архитекторы: как будут восстанавливать города Украины

Фото: Здания в Харькове и Мариуполе до разрушения (коллаж РБК-Украина)

Европейские страны готовы реконструировать Харьков и Мариуполь, а специалисты обещают не строить советских "коробок"

Европейский союз собирается оплатить большую часть расходов на восстановление Украины после войны.

Расходы достигнут сотен миллиардов евро на протяжении десятилетий, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отстраивать города и отдельные объекты в них еще раньше вызвались всемирно известные зодчие.

Харьков – большие планы и пул архитекторов

Мер Харькова Игорь Терехов уже строит планы по восстановлению города и приглашает принять участие известных архитекторов из-за рубежа.

По его словам, особое внимание после войны будет уделено архитектуре – в Харькове не будут строить "коробки", зато появятся уникальные здания и районы.

Один из специалистов, который согласился принять участие в реконструкции Харькова после войны - британский архитектор и дизайнер Норман Роберт Фостер. Он лауреат Императорской та Притцкеровской премий, признан ключевой фигурой современной архитектуры в Великобритании.

Конструкторское бюро "Foster+Partners" было основано еще в 1967 году, а имя архитектора связывают с развитием строительства в стиле "хай-тек" – большие пространства, стекло и металл, многофункциональность - и энергоэффективными технологиями.

Фото: 40-этажный небоскреб в Лондоне авторства Нормана Роберта Фостера (wikipedia.org)

Всемирно известные здания авторства Фостера – банк HSBC в Гонконге (1980-е), самый высокий и самый длинный вантовый мост в мире - Виадук Мийо во Франции (2004 год), штаб-квартира "Apple Park" в Калифорнии.

К слову, при восстановлении административных зданий планируют сохранить стиль архитектора Алексея Бекетова, которые проектировал знаковые постройки Харькова сто лет назад.

Мариуполь будут возрождать всем миром

По оценкам мера Мариуполя Вадима Бойченко, для восстановления инфраструктуры города понадобится не менее 10 миллиардов долларов. При этом многие деятели уже заявили о готовности отстраивать город после войны.

Сообщалось, что польский город-побратим Мариуполя – Гданьск – примет участие в его восстановлении.

Об этом заявила президент Гданьска Александра Дулькевич в ответ на обращение Вадима Бойченко. По его словам, Мариуполь напоминает Гданьск в 1945 году после войны – практически полностью разрушен.

Фото: Строительство в Гданьске (unsplash.com/bartosz-zygadlo)

Кроме Польши, к восстановлению Мариуполя "приложат руку" еще две страны – Италия и Греция.

Итальянское правительство согласилось восстановить разбомбленный 16 марта драмтеатр в центре Мариуполя. Об этом в Twitter написал министр культуры Италии Дарио Франческини после заседания кабинета министров. Он отметил, что министры одобрили его предложение выделить деньги и ресурсы для реконструкции Донецкого академического областного драматического театра в кратчайшие сроки.

Греция тоже не осталась равнодушной к трагическим событиям в Мариуполе, который является центром греческого меньшинства в Украине.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности его страны отстроить роддом. Об этом он написал в Twitter:

"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны".

Забыть про "русский мир": какой будет новая украинская архитектура

Архитектурная палата Национального союза архитекторов Украины создала координационный штаб по восстановлению городов и общин, инфраструктуры.

"Враг коварно уничтожает наши дома, школы, больницы, культурное наследие, гражданскую инфраструктуру – все на своем пути. Но мы точно все отстроим, отстроим Украину. Потому что хотим, можем и знаем, как", - говорится в манифесте архитекторов на странице Facebook.

Специалисты отмечают, что новая архитектура Украины будет современной, европейской, основанной на наших традициях, застройка будет осуществляться по современным стандартам мировой архитектуры.

Фото: Выставочный зал в Сингапуре - работа Фостера (wikipedia.org)

"Без шлейфа плохого вкуса, который тянулся с советских времен и тянул нас в так называемый "русский мир". Символы советского колониального прошлого должны исчезнуть с лица наших городов. Идея свободы станет фундаментом новой архитектуры", - отметили в Архитектурной палате.

Напомним, мы писали, как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом.