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Вашої допомоги чекають Суми, Харків, Чернігів. Шмигаль закликав ЄС долучатися до відбудови України

Фото: Охтирка (dsns)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь у Міжнародній донорській конференції для України у Варшаві. У своєму виступі глава Уряду закликав європейськиг колег посприяти відбудові України, яка постраждала від війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дениса Шмигаля під час участі у конференції.

"Місяць тому Президент України та я закликали європейські міста брати патронат над понівеченими українськими побратимами. Сьогодення перевершило мої очікування. Велика Британія зголосилась опікуватись відновленням Київського регіону. Данія взяла під патронат Миколаїв. Греція готова допомагати Одесі. Це хороший старт", - заявив Шмигаль.

При цьому він додав, що в Україні лишаються зруйновані міста, які потребують допомоги Заходу.

"Вашої допомоги чекають Харків, Суми, Чернігів. Чекають сотні містечок та сіл по всій нашій країні. І я точно знаю, вони цю допомогу отримають. За нашу і вашу свободу. Будьте сміливими як Україна!", - закликав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, Європейські країни готові реконструювати Харків і Маріуполь, а фахівці обіцяють не будувати радянських "коробок". Європейський союз збирається оплатити більшу частину витрат на відновлення України після війни.

Також відомо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про виділення мільярда гривень із резервного фонду на відбудову звільнених від російських окупантів територій.

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