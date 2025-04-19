"Вас вітає Україна". Буданов показав емоційне відео повернення полонених
Напередодні Великодню, 19 квітня, Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Додому повернулися 277 військових, яких зустріли фразою "вас вітає Україна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника ГУР МО України Кирила Буданова.
"277 українських родин сьогодні почули омріяну звістку про повернення їхніх рідних та близьких. Вдячний родинам за вашу мужність та віру", -; йдеться у повідомленні.
До свого допису Буданов додав емоційне відео повернення українських героїв додому. На кадрах видно, як військові радіють та обіймаються.
"Вітаю нас усіх та родини звільнених Захисників з цією прекрасною подією! Вдячний усій команді Координаційного штабу, перемовній групі та всім, хто працював задля повернення хлопців та дівчат додому. Працюємо далі", - резюмував керівник ГУР.
Обмін полоненими 19 квітня
Нагадаємо, що серед тих, кого вдалося звільнити з полону РФ: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Зокрема, бійці, які захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.
Як уточнили у Координаційному штабі, більшість з тих, когда Україна повернула - це молодь після 2000 року народження.
Детальніше про обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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