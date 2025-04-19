ua en ru
Сб, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Вас приветствует Украина". Буданов показал эмоциональное видео возвращения пленных

Суббота 19 апреля 2025 21:24
UA EN RU
"Вас приветствует Украина". Буданов показал эмоциональное видео возвращения пленных Фото: украинские военные, которых освободили из плена РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Эдуард Ткач

Накануне Пасхи, 19 апреля, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой вернулись 277 военных, которых встретили фразой "вас приветствует Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

"277 украинских семей сегодня услышали желанную весть о возвращении их родных и близких. Благодарен семьям за ваше мужество и веру", - говорится в сообщении.

К своему сообщению Буданов добавил эмоциональное видео возвращения украинских героев домой. На кадрах видно, как военные радуются и обнимаются.

"Поздравляю нас всех и семьи освобожденных Защитников с этим прекрасным событием! Благодарен всей команде Координационного штаба, переговорной группе и всем, кто работал для возвращения ребят домой. Работаем дальше", - резюмировал руководитель ГУР.

Обмен пленными 19 апреля

Напомним, что среди тех, кого удалось освободить из плена РФ: воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. В частности, бойцы, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.

Как уточнили в Координационном штабе, большинство из тех, когда Украина вернула - это молодежь после 2000 года рождения.

Подробнее об обмене - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленными Война в Украине
NEWS
Украина и Россия провели большой обмен пленными перед Пасхой
Украина и Россия провели большой обмен пленными перед Пасхой
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины