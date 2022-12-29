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Варварство напередодні Нового року. Кулеба різко відреагував на російські обстріли

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія вдалась до масованого удару напередодні Нового року. Прийняття "нейтралітету" під час війні - рівносильно підтримці російських нікчем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, удари Росії напередодні Нового року по мирних українських містах, є безглуздим варварством.

Водночас він зауважив, що у війні з Росією не може існувати позиція "нейтралітету".

"Перед обличчям таких масових воєнних злочинів не може бути "нейтралітету". Прикидатися "нейтральним" означає стати на бік Росії", - відзначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого удару Росії по території України 29 грудня.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, росіяни запустили по території України більше 69 ракет.

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Дмитро КулебаВійна в УкраїніРосійська Федерація